Papst ruft zu Versöhnung und Dialog in Ägypten auf

Franziskus sieht sich als Friedens-Botschafter - © APA (AFP)

Kurz vor seiner Ägypten-Reise hat Papst Franziskus zu Versöhnung und Dialog in dem arabischen Land und im Nahen Osten insgesamt aufgerufen. “Unsere Welt, die von blinder Gewalt, die auch das Herz eures geschätzten Landes getroffen hat, zerrissen wird, braucht Frieden, Liebe und Barmherzigkeit” sagt er laut Kathpress in einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft.