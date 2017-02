Papst rief zu Gebeten für Flüchtlinge und Arme auf

“Wir leben in Städten, die Türme bauen, Einkaufszentren, die über Immobiliengeschäfte verfügen aber einen Teil von sich am Rand, an der Peripherie sitzen lassen”, so der Papst. Infolgedessen seien “große Mengen der Bevölkerung ausgeschlossen und marginalisiert: ohne Arbeit, ohne Perspektive, ohne Ausgang”, betonte der Pontifex.

Der Papst hatte zuletzt immer wieder die internationale Öffentlichkeit zu Initiativen für Flüchtlinge aufgerufen. Seine erste Reise als Papst hatte Franziskus im Juli 2013 auf die Mittelmeerinsel Lampedusa, wo in den vergangen Jahren zehntausende Flüchtlinge angekommen sind.

(APA)