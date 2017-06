Papst plant Exkommunikation von Korrupten und Mafiosi

Der Papst gegen die Mafia - © APA (AFP)

Papst Franziskus plant die Exkommunikation von Korrupten und Mafiosi. Eine Arbeitsgruppe feilt an Richtlinien für einen Text, mit dem die Exkommunikation von Korrupten und Mafiosi in das Kirchenrecht eingeführt werden soll, verlautete am Samstag aus dem Vatikan. Die Exkommunikation soll für alle mafiösen Organisationen gelten.