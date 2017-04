Papst-Messe in Kairo unter strengen Sicherheitsvorkehrungen

Papst besucht derzeit Ägypten - © APA (AFP)

Unter extremen Sicherheitsvorkehrungen hat in Kairo eine Messe anlässlich des Besuchs von Papst Franziskus in Ägypten begonnen. Der Pontifex fuhr am Samstag auf einem Golfkart in das Stadion außerhalb der Stadt und winkte den Tausenden Gläubigen zu. Es wurden insgesamt 25.000 Menschen erwartet. Das Stadion war bei der Ankunft des Papstes aber halb leer.