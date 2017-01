Papst klagt über sinkende Zahl von Ordensleuten

Papst Franziskus sieht das religiöse Leben geschwächt - © APA (AFP)

Der Papst hat am Samstag über den Rückgang bei der Anzahl der Ordensleute weltweit geklagt. Die Treue zum Ordensleben zu halten, sei in der gegenwärtigen Kultur nicht einfach, so Franziskus bei einem Treffen mit der Vollversammlung der Kongregation für das Ordensleben.