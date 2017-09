Papst Franziskus reist nach Kolumbien - © APA (AFP)

Als dritter Papst reist Papst Franziskus am Mittwoch nach Kolumbien. Er will dort den historischen Friedensprozess stärken. Bei den Stationen in Bogota, in der früheren Konfliktregion Villavicencio sowie in Medellin und Cartagena wird der Prozess der Aussöhnung im Mittelpunkt stehen.