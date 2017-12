Papst Franziskus ruft zu Versöhnung auf

Papst Franziskus hat am zweiten Weihnachtstag die Christen auf aller Welt zu Versöhnung aufgerufen. "Jesus ist Quelle der Liebe. Er öffnet uns zur Brüderlichkeit und ruft uns auf, alle Konflikte und Ressentiments zur Seite zu legen", sagte der Papst vor den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen.

Der Papst hatte am Christtag in seiner Botschaft zum Segen “Urbi et Orbi” zu Frieden in Syrien, im Nahen Osten, im Irak, in Korea sowie im Kongo und in Zentralafrika aufgerufen. Vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom gedachte Franziskus aller leidenden, verfolgten und bedürftigen Kinder in Konflikt- und Notstandsgebieten auf dem gesamten Globus.