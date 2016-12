Papst fordert mehr Unterstützung für Jugendliche

Papst kritisiert Jugendarbeitslosigkeit und prekäre Dienstverhältnisse - © APA (AFP)

Papst Franziskus hat sich zum Jahreswechsel für die Jugend stark gemacht. Jeder müsse sich persönlich engagieren, “um den jungen Menschen zu helfen, in ihrem Land, in ihrer Heimat wieder konkrete Horizonte für eine Zukunft zu finden, die sie aufbauen können”, forderte er am Samstag im Petersdom laut Kathpress.