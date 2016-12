Düstere Töne bei diesjährigen Weihnachtsbotschaften

Im Petersdom in Rom rief Papst Franziskus die 1,2 Milliarden Katholiken weltweit zu Mitgefühl mit allen Kindern auf, die Opfer von Krieg, Flucht und Obdachlosigkeit sind. Jeder sollte sich nicht nur vom “Kind in der Krippe” anrühren lassen, sondern sich auch der Kinder annehmen, die nicht von der Liebe einer Mutter oder eines Vaters umgeben seien, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche.

Viele Kinder müssten heute im Bunker ausharren, um den Bombardierungen zu entkommen, “auf dem Gehsteig einer großen Stadt” oder “auf dem Boden eines mit Migranten überladenen Schleppkahns”, sagte der Papst. Viele hielten statt Spielzeug “Waffen in den Händen”. Franziskus mahnte, Weihnachten dürfe kein Fest werden, bei dem “wir uns abmühen für die Geschenke und den Ausgegrenzten gegenüber gefühllos bleiben”.

Hilfe für Flüchtlinge eingefordert

Auch der Leiter des Lateinischen Patriarchats in Jerusalem, Erzbischof Pierbattista Pizzaballa, forderte Hilfe für die notleidenden Flüchtlinge ein. “Wir fürchten uns vor dem Fremden, der an die Tür unseres Heims klopft oder an den Grenzen unserer Länder steht”, sagte Pizzaballa während der Mitternachtsmesse in der St. Katharinenkirche neben der Geburtskirche von Bethlehem, an der auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, ein Muslim, teilnahm. Dieses Verhalten sei Sinnbild der Angst, die stets zu weiterer Gewalt führe.

Das geistliche Oberhaupt der Anglikaner, der Erzbischof von Canterbury Justin Welby, sprach in seiner Weihnachtsbotschaft ebenfalls von einer gespaltenen Welt. “Zum Ende des Jahres 2016 finden wir uns in einer anderen Welt wieder; einer Welt, die weniger vorhersehbar ist und stärker als bisher von Angst und Spaltung überschwemmt”, sagte er laut Redetext.

Im von den syrischen Regierungstruppen inzwischen vollständig eingenommenen Aleppo bereiteten sich unterdessen die Christen auf ihr erstes Weihnachtsfest seit langem vor. Mitglieder der katholischen Minderheit versuchten, die zum Teil zerstörte Kirche Sankt Elias in der Altstadt von Aleppo für die erste Weihnachtsmesse seit fünf Jahren herzurichten. “Wir wollen all diese Zerstörung in etwas Schönes umwandeln”, sagte einer von ihnen, Bashir Badawi.

Irak: Christen in Bartalla feiern wieder Weihnachten

Auch im Irak, in dem unweit von Mosul gelegenen Ort Bartalla, waren die Bänke der von Bränden schwer gezeichneten Kirche Mar Shimoni gut gefüllt. Dort feierten die Christen ihr erstes Weihnachtsfest, seit die Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) vor zwei Jahren Bartalla eingenommen hatte. “Wir fühlen uns, als hätten wir unser Leben wieder”, sagte eine Einwohnerin des inzwischen wieder befreiten Ortes.

Viele Städte in Europa feierten Weihnachten unter dem Eindruck des Anschlags auf einen Berliner Weihnachtsmarkt, bei dem zwölf Menschen getötet wurden. Berliner und Touristen gedachten auf dem Weihnachtsmarkt der Opfer, während die Behörden unter Hochdruck nach möglichen Komplizen des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri suchten.

Die Christmette im Kölner Dom wurde unter Polizeibewachung gefeiert. Die Einsatzkräfte kontrollierten erstmals die Handtaschen, Rucksäcke und Taschen aller Gottesdienstbesucher. Polizisten mit Maschinenpistolen bewachten das Hauptportal der Kathedrale, die anderen Eingänge waren geschlossen.

In Mailand, wo Amri am Freitag bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde, herrschten rund um den Dom scharfe Sicherheitsvorkehrungen. In Frankreich waren 91.000 Polizisten, Gendarmen und Soldaten zur Bewachung von Kirchen, Weihnachtsmärkten und anderen öffentlichen Plätze im Einsatz.

Im Süden der mehrheitlich katholischen Philippinen wurden mindestens 13 Menschen bei der Explosion eines Polizeiwagens vor einer Kirche verletzt.

