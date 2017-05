Papst ernennt fünf neue Kardinäle

Die Ernennung erfolgt am 28. Juni - © APA (AFP)

Papst Franziskus wird am 28. Juni fünf neue Kardinäle ernennen. Diese stammen aus Mali, Spanien, Schweden, Laos und El Salvador, teilte der Heilige Vater beim Angelus-Gebet am Sonntag mit. Am 29. Juni wird der Pontifex eine Messe mit den neuen Kardinälen zelebrieren.