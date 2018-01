Papst ermutigte Jugend zu Abenteuern und eigenen Ideen

Bei seinem Besuch in Chile hat Papst Franziskus die Jugend dazu aufgefordert, Abenteuer zu wagen und ihre Ideale zu verfolgen. "Ich weiß, dass die Herzen der jungen Chilenen träumen, dass sie große Träume haben", sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Mittwoch am Nationalheiligtum Maipu in Santiago de Chile vor Zehntausenden jungen Menschen.

“Eure Fragen, euer Wissensdurst und eure Sehnsucht nach Großzügigkeit sind Forderungen und bringen uns Jesus näher.” Er ermutigte die Jugend, unruhig zu sein, zu suchen und die herrschenden Verhältnisse infrage zu stellen.

Die Kirche wachse daran, dass sie von jungen Menschen herausgefordert und hinterfragt werde. Sie sollten sich in ihrem Streben nicht von Erwachsenen stoppen lassen. Reife bedeute nicht, sich mit Ungerechtigkeit abzufinden, zu glauben, dass es nicht möglich sei, etwas zu ändern. “Das wäre Korruption”. Der Papst rief die Jugendlichen dazu auf, sich stets zu fragen, was Jesus in ihrer Lage tun würde. “Denn Jesus ist dieses Feuer, das alle entzündet, die ihm nahekommen.”