Papst-Aufruf für Solidarität und Gerechtigkeit in Venezuela

Traditionell sendet der Papst als Staatsoberhaupt des Vatikanstaates bei seinen Auslandsreisen Grußbotschaften an die Amtskollegen jener Länder, die er gerade überfliegt. Beobachter erwarten mit Spannung, ob der Papst während seines aktuellen Besuchs in Kolumbien auf den Konflikt im Nachbarland eingehen wird.

Venezolanische Bischofskonferenz

Mitglieder der Venezolanischen Bischofskonferenz berichteten auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von einer geplanten privaten Begegnung mit Franziskus am Donnerstag in Bogota. Ein solches Treffen sei wichtig, um die Situation des venezolanischen Volkes zu analysieren, meinte Pereiras Bischof Rigoberto Corredor.

Freiluftmesse in Bogota

Nach Angaben von Vatikansprecher Greg Burke wird der Papst nach der großen Freiluftmesse im Simon-Bolivar-Park von Bogota am Donnerstagabend (Ortszeit) die anwesenden Bischöfe aus den südamerikanischen Nachbarländern Kolumbiens begrüßen, darunter auch jene aus Venezuela. “Bei unserer Begegnung mit dem Papst werden um seine Unterstützung im Kampf für die Menschenrechte in Venezuela bitten”, sagte der Erzbischof von Caracas, Kardinal Jorge Urosa, dem Online-Portal “Crux”.

Krise in Venezuela

Kolumbien bekommt die Krise in Venezuela massiv zu spüren. In der ersten Jahreshälfte 2017 sind nach einem Bericht der Tageszeitung “El Tiempo”, der sich auf die Migrationsbehörde beruft, mehr als 250.000 Venezolaner auf regulärem Wege nach Kolumbien eingereist. In den vergangenen zwei Wochen beantragten 50.000 Venezolaner eine Aufenthaltsgenehmigung, um ihren Aufenthaltsstatus nachträglich zu legalisieren. Eine entspreche Initiative hatte der kolumbianische Staat in die Wege geleitet. Auch einige prominente venezolanische Oppositionelle haben sich in Kolumbien niedergelassen, unter ihnen die entlassene Generalstaatsanwältin Luisa Ortega.

Katastrophale Versorgungslage

Die meisten Betroffenen fliehen aber vor der katastrophalen Versorgungslage in Venezuela, es gibt kaum Lebensmittel und Medikamente. In der kolumbianischen Grenzdiözese Cucuta gibt die katholische Kirche seit Wochen Mahlzeiten an die Menschen aus, allein 80.000 Mahlzeiten in den vergangenen Tagen. Viele venezolanische Flüchtlinge haben unterdessen in den Sozialen Netzwerken angekündigt, beim Papstbesuch mit Plakaten und Spruchbändern auf die Situation in ihrer Heimat aufmerksam machen zu wollen.

(APA)

Papst Franziskus zu Besuch in Kolumbien

(Reuters)