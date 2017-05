Papst äußert Zweifel über Marienerscheinungen in Medjugorje

"Glaube nicht an Muttergottes als Chefin eines telegrafischen Büros" - © APA (AFP)

Der Papst bezweifelt die Marienerscheinungen im Dorf Medjugorje bei Mostar in Bosnien-Herzegowina. “Ich glaube an die Muttergottes, unsere gute Mutter, nicht aber an eine Muttergottes als Chefin eines telegrafischen Büros, die täglich zu einer bestimmten Stunde Botschaften verschickt. Das ist nicht die Mutter Jesu”, so der Heilige Vater im Gespräch mit Journalisten.