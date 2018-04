Papermoon sind zurück

Kultkuschelrocker der 90er erfreuten AmBach

Götzis. Mit einer Gitarre und zwei Stimmen hat alles Anfang der 90er Jahre begonnen. Ein unverwechselbarer Sound und dazu Hits wie „Tell me a poem“ oder „Lucy´s Eyes“ damit begeisterte das Wiener Duo, rangierte an der Spitze der österreichischen Charts und wurden mit Doppel-Platin und Gold ausgezeichnet. Danach wurde es etwas ruhiger um die Gruppe, aber es gab sie immer. Seit 2015 führt Sängerin Edith Thalhammer das Projekt mit verschiedenen musikalischen Partner an ihrer Seite.