Papa-Clown maß sich mit Tochter-Clown

Clowntheater im TaS mit Polo und dem unschlagbaren Clownmädchen Polin.

Feldkirch Dem riesigen Koffer, den der Clown Polo mit Hilfe einer starken Dame aus dem Publikum auf die Bühne schleppte, entstieg nicht wie befürchtet ein Monster und auch kein Gespenst. Das, was daraus hervorkam, erwies sich als viel schlimmer für Polo: seine Tochter Polin kletterte aus dem truhengroßen Ding. Mit ihr auf der Bühne im Theater am Saumarkt hatte der Clown seine liebe Mühe, wollte er doch verhindern, dass ihm das neunjährige Mädchen am Samstag die Show stahl.

In seiner französischen Heimat spielte Polo Noyalet längere Zeit Theater und machte eine Ausbildung in Zirkus-Pädagogik, bevor er vor 20 Jahren in Vorarlberg landete. Hier wurde sein Clown „geboren“. Dieser kam auch mit geringen Deutschkenntnissen durch. Polo trat beim Gauklerfestival in Feldkirch auf und gründete 2005 gemeinsam mit seiner Frau den „Zirkus Pizzicato“. Heute hält er Zirkusworkshops für Kinder, deren Teilnehmer ihr Können einmal im Jahr im Vinomnasaal in Rankweil vorführen.