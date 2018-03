PAOK-Präsident Savvidis erhielt dreijähriges Stadionverbot

PAOK-Club-Boss Iwan Savvidis hat nach seinem Revolver-Auftritt beim Ligaspiel zwischen PAOK Saloniki und AEK Athen am 11. März einen dreijähriges Stadionverbot erhalten. Diese Sanktion gab die griechische Fußball-Liga am Donnerstag bekannt. Der russisch-griechische Geschäftsmann bekam zudem eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro aufgebrummt.

Außerdem werden PAOK in der aktuellen Saison drei Punkte abgezogen, weiters muss der Traditionsverein mit einem Minus von zwei Punkten in die kommende Meisterschaft starten. Der Rückstand auf Spitzenreiter Athen wächst nach dem Punkteabzug in dieser Saison auf fünf Zähler, der Club rutscht somit in der Tabelle auf Rang drei ab.

Der Sportchef von PAOK, Lubos Michel, muss darüber hinaus 15.000 Euro zahlen und darf für 90 Tage keine Fußball-Arena betreten. Die nächsten drei Heimspiele muss der Verein vor leeren Tribünen spielen und 63.000 Euro Geldstrafe für die Ausschreitungen, die zum Abbruch des Spiels gegen AEK führten, zahlen.

Savvidis war kurz vor Schluss des Spitzenspiels mit einer Pistole an seinem Gürtel auf das Spielfeld gestürmt. Unmittelbar davor war ein Tor seiner Mannschaft aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt worden. Der in Georgien geborene Unternehmer drohte den Unparteiischen, die Waffe zückte er aber nicht.

Nach fast dreiwöchiger Pause wird die griechische Meisterschaft am Wochenende fortgesetzt. PAOK gastiert dabei am Samstagnachmittag bei einem in Österreich nicht mehr gänzlich unbekannten Verein: Nämlich Atromitos Athen mit Trainer Damir Canadi.