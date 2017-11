Panzerkolonne außerhalb Simbabwes Hauptstadt gesehen

Vier Panzer sind am Dienstag Augenzeugenberichten zufolge dabei gesichtet worden, wie sie in Richtung der simbabwischen Hauptstadt Harare fuhren. Der Vorfall ereignet sich einen Tag nachdem der Armeechef in Simbabwe erklärt hatte, dass das Militär bereit sei "einzuschreiten", sollte es weitere Säuberungen unliebsamer Beamter und Politiker geben.

Einem Augenzeugen von Reuters zufolge sollen zwei weitere Panzer neben der Hauptstraße von Harare nach Chinhoyi parken, etwa 20 Kilometer von der Stadt entfernt. Einer der Panzer, der in Richtung Hauptstadt ausgerichtet war hatte, sei von seinem Weg abgekommen.

Augenzeugen berichten, die Panzer hätten sich kurz bevor sie Harare erreicht hätten, gedreht und seien auf dem Weg zur Präsidentengarde, deren Sitz in Dzivarasekwa einem Vorort der Stadt, liegt. Simbabwes Präsident Robert Mugabe hielt am Dienstag das wöchentliche Kabinettstreffen in der Hauptstadt ab. Regierungsbeamte waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Der Oberkommandant der simbabwischen Streitkräfte hat am Montag die Regierung von Präsident Robert Mugabe öffentlich kritisiert und eine deutliche Warnung ausgesprochen. Die ungewöhnliche Drohung kam nur wenige Tage nachdem Langzeitpräsident Mugabe (93) angekündigt hatte, mehr als 100 leitende Beamte mit Verbindungen zum früheren Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa feuern zu wollen. Mnangagwa hatte er vergangene Woche entlassen.