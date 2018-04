Pannendienst mit dem Fahrrad

Erfinderisch zeigte sich Marc Bösch mit der Eigenkonstruktion eines umweltfreundlichen Transporters.

Lustenau. Zunächst hört sich das merkwürdig an. Gleich drei Fahrräder mit nur einem E-Bike transportieren, wie soll das gehen? Zuerst hatte Marc Bösch von 2-Rad-Holly die Idee, und dann machte er sich an die gewagte Umsetzung. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, es ist ein funktionierender Fahrradtransporter der Marke Eigenbau. Mit dem eigenhändig konstruierten und selbst gefertigten Radlader bietet der Chef der Lustenauer Fahrradwerkstatt seinen Kunden nun einen besonderen Service an.