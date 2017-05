Pamela Anderson: Was ist nur mit deinem Gesicht passiert?

In der Traumfabrik Hollywood darf man leider nicht in Würde altern. Nur wenige Frauen schaffen es sich dem Schönheitswahn zu entziehen und verzichte auf Beauty-OPs und Spritzkuren. Lange Zeit schien auch Pamela Anderson dem Druck zu widerstehen, doch jetzt hat sie mit ihrem neuen Look ihre Fans schockiert.

Bei den Filmfestspielen in Cannes war die ehemalige Baywatch-Nixe und Traumfrau vieler Männer kaum wiederzuerkennen. Aller Indizen scheinen auf “Botox” hinzuweisen. Mit streng nach hinten gekämmten Haaren und einem eleganten Kleid präsentierte sie sich auf dem “Red Carpet”. Doch das löste keine Diskussionen aus, sondern alle fragten sich. Was ist nur mit deinem Gesicht passiert, Pamela?

