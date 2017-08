Palmölpest an Hongkongs Stränden nach Schiffsunglück

Weiß-gelbe Fettklumpen zieren den Strand - © APA (AFP)

Nach dem Zusammenstoß zweier Schiffe kämpft Hongkong gegen die Verschmutzung seiner Strände mit Palmöl. Elf Strände waren am Montag mitten in der sommerlichen Hitzewelle weiter geschlossen, darunter beliebte Familientreffpunkte wie Pui O oder abgeschiedene Idyllen wie South Bay. Auf dem Sand lagen weiß-gelbe Fettklumpen, in der Luft hing ranziger Geruch, während ein öliger Film das Wasser überzog.