Palmers plant Eröffnung und Revitalisierung von 40 Filialen

Der Wäschekonzern Palmers hat im Geschäftsjahr 2016/17 laut Eigenangaben einen Umsatz von 64 Mio. Euro verbucht - im Jahr davor waren es zwar mit 125 Mio. Euro noch doppelt so viel, aber damals war der Bereich P2 Kosmetik noch nicht verkauft, der 2013/14 noch 51,5 Mio. Euro eingespielt hatte. 2016 war geprägt von Expansionsvorbereitungen und Restrukturierungsmaßnahmen, wie der Konzern mitteilte.

So sei im Jahr 2016 die Basis für eine Welle an neuen Filialeröffnungen im In- und Ausland gelegt worden, gab das Traditionsunternehmen mit Sitz in Wien am Montag bekannt. Bis zu 40 Standorte sollen bis Ende 2018 revitalisiert oder neu geschaffen werden. Unter anderem in prominenten Kaufhäusern wie dem Palladium in Prag oder dem KaDeWe in Berlin.