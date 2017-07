Palma de Mallorca will Kampagnen gegen Sauftourismus starten

Deutschen Saufköpfen soll Einhalt geboten werden - © AFP

Mallorca will den Sauftourismus auch vieler deutscher Urlauber in Teilen der Insel drastisch eindämmen. Nach jüngsten Prügeleien zwischen deutschen Touristen am Ballermann will der Bürgermeister der Hauptstadt Palma, Antoni Noguera, neue Kampagnen starten, um Urlauber über die gewünschten Verhaltensregeln aufzuklären.