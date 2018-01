Palais Schönburg in Wien beschmiert - Polizei sucht Täter

Nach der Farbattacke auf das Palais Schönburg in der Rainergasse in Wien-Wieden sucht die Polizei nach den Tätern. Konkrete Hinweise haben sich bisher allerdings nicht ergeben, sagte Polizeisprecher Harald Sörös am Sonntag zur APA. Auch das Motiv der Tat, die offenbar in der Nacht auf Samstag verübt worden war, blieb zunächst offen.

Die Beamten eines Streifenwagens der Wiener Polizei entdeckten demnach die Beschmierungen Samstagfrüh. Es wurde eine Anzeige wegen schwerer Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter erstattet.

Das barocke Palais war von 1705 bis 1706 im Auftrag der Familie Starhemberg nach Entwürfen von Johann Lucas von Hildebrandt errichtet worden. Das Palais und die Gartenanlage können seit dem Jahr 2008 für Veranstaltungen gemietet werden.