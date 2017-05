Palästinenser bei Nablus erschossen, Journalist verletzt

Bei gewaltsamen Konfrontationen im Westjordanland sind am Donnerstag ein Palästinenser getötet und ein Journalist verletzt worden. Nach palästinensischen Angaben wurde ein 23-Jähriger getötet, als ein israelischer Siedler in der Nähe der Stadt Nablus das Feuer eröffnete. Ein palästinensischer Fotojournalist wurde an der Hand verletzt.

Der Fotograf der Nachrichtenagentur AFP wurde laut Angaben des Gesundheitsministeriums in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Armeesprecherin in Tel Aviv sagte, Hunderte Palästinenser hätten auf einer Straße vorbeifahrende Autos mit Steinen beworfen. Soldaten seien gekommen, um die Auseinandersetzungen zu beenden. Ein israelischer Zivilist habe "behauptet, er habe in die Luft geschossen". Sie bestätigte die Berichte über einen Toten und einen Verletzten. (APA/dpa)