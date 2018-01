Pakistanische Geistliche: Fatwa gegen Selbstmordanschläge

Mehr als 1.800 islamische Geistliche aus allen Konfessionen Pakistans haben ein religiöses Rechtsgutachten gegen Selbstmordanschläge erlassen. "Selbstmordanschläge sind haram ("verboten") und gegen die Lehren des Islam", heißt es in dem als Fatwa bezeichneten Dokument, das die pakistanische Regierung am Dienstag bekanntgab.

Es ist das erste Mal, dass Geistliche aus allen muslimischen Konfessionen in Pakistan gemeinsam eine Fatwa zu diesem Thema unterstützen. Die Geistlichen begründen ihre Verurteilung mit dem Verbot von Selbstmord. Sich selbst zu töten sei gemäß der Lehren des Islam nie erlaubt, egal aus welchem Grund.

Selbstmordattentäter von islamistischen Terrorgruppen wie Al-Kaida, den Taliban oder dem “Islamischen Staat” (IS) haben in den vergangenen Jahren weltweit Zehntausende Menschen getötet. In Pakistan starben rund 70.000 Menschen. Die Regierung hofft nun darauf, dass das Dekret ihr Auftrieb im Kampf gegen islamischen Fundamentalismus verleiht.