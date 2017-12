Pakistani (33) in Pinzgauer Flüchtlingsquartier erstochen

Im Salzburger Pinzgau hat sich am späten Donnerstagabend in einer Flüchtlingsunterkunft eine tödliche Auseinandersetzung ereignet. Ein 37-jähriger Asylwerber aus dem Irak soll einen 33-jährigen Pakistani mit dem Messer attackiert und ihm dabei tödliche Verletzungen zugefügt haben. Ein um ein Jahr älterer Landsmann des Opfers wurde ebenfalls verletzt.

Der mutmaßliche Täter wurde noch am Tatort festgenommen. Einsatzkräfte versorgten den Verletzten, der anschließend in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert wurde. Die Polizei überstellte den Iraker in das Salzburger Polizeigefängnis. Die Ermittlungen zum Tathergang und zum Grund für die Auseinandersetzung laufen, berichtete die Polizei Freitag früh.