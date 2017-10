Pakistan bekräftigt: “Krieg gegen Terror” an Seite der USA

US-Außenminister Tillerson und Pakistans Premier Abbasi - © APA (AFP)

Die pakistanische Regierung hat ihre Zusage bekräftigt, an der Seite der USA Islamisten zu bekämpfen. “Wir fühlen uns dem Krieg gegen den Terror verpflichtet und haben Ergebnisse geliefert”, sagte Premierminister Shahid Khaqan Abbasi am Dienstag bei einem Besuch von US-Außenminister Rex Tillerson in Islamabad.