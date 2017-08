Packender Auftakt in England – Arsenal bezwang Leicester 4:3

Sieben Tore zum Auftakt der Premiere-League-Saison - © APA (AFP)

Arsenal und Leicester City haben die englische Fußball-Premier-League am Freitag mit einem Feuerwerk eröffnet. Arsenal setzte sich in einem packenden Spiel nach zweimaligem Rückstand noch mit 4:3 (2:2) durch. Die entscheidende Wende gelang dem Cupsieger erst in der Schlussphase durch die eingewechselten Aaron Ramsey (83.) und Olivier Giroud (85.).