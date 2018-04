Paar ver-trägt sich

In England hieß es mal wieder: Einer trage des anderen Last.

Zu er-tragen war das Rennen für die Sieger anscheinend keinen Meter länger. Aber der Reihe nach: In Dorking in England war es am Sonntag wieder einmal soweit: Zahlreiche Paare gingen an den Start beim Wettrennen im Frauen-Tragen. 380 Meter lagen vor den Teams, und wie immer ging es auf feuchtem Boden über heftige Hindernisse.