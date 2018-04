„Ozapft is“: Saisoneröffnung auf der Feldkircher Hütte

Auf der Feldkircher Hütte feierten heuer bereits Mitte April bei Frühlingswetter, Live-Musik und Fassanstich hunderte Gäste die Eröffnung der Hüttensaison. 2018 wartet das beliebte Naturfreundehaus mit einigen Neuheiten, erweiterten Öffnungszeiten und noch mehr Feierlichkeiten für seine Gäste auf.

FRASTANZ Die engagierten Pächter der Feldkircher Hütte, Vroni Lins und Jürgen Flatz , legen sich heuer noch mehr ins Zeugs: Bereits am 14. April wurde mit einem feierlichen „Hüttensaison Opening“ die Sommersaison auf dem Naturfreundehaus eingeläutet.

Eröffnung in Himmelblau

Bei sonnigem Wetter und frühlingshaften Temperaturen war die Stimmung fantastisch. Hunderte Eröffnungsgäste aus Nah und Fern ließen sich das Hüttensaison Opening, musikalisch umrahmt von Martin und Helmut Hummer an Gesang und Gitarre, nicht entgehen. Um kurz vor halb Eins brachte Walter Unterrainer („Unti“) mit drei Schlägen auf das Frastanzer Holzfass und einem Lauten „Ozapft is“ das kühle Gold zu Laufen. Fortan genossen die Festgäste auf der Sonnenterrasse zu zauberhaften Melodien und echten Evergreens von den Beatles und Johnny Cash bis zu Klassikern aus Österreich das Freibier vom Fass und sangen die bekannten Songs fröhlich im Chor mit. Nur einen Tag später sorgten am Frühschoppen am Sonntag ab Elf die Marinos für Feierlaune.