O´zapft is auf dem Forach

Dornbirn. „Oans, zwoa, troffa“, hieß es am Samstag bei der Vorarlbergliga-Partie SC Admira Dornbirn gegen FC Andelsbuch lediglich für die Wälder, doch die Dornbirner Gastgeber ließen sich davon beim anschließenden Oktoberfest die Stimmung nicht verderben. Trotz einer 0:1 Niederlage gegen die Andelsbucher feierten Spieler und Fans im Anschluss gemeinsam beim alljährlichen und legendären Admira-Oktoberfest.

Nicht nur zahlreiche Fans und Gäste aus dem „Would“ waren in Lederhose und Dirndl erschienen, auch die Admira-Kicker glänzten stilgerecht in Tracht. Während man im Clubheim vom Gastro-Team mit original bayrischen Weißwürsten und Brezn verköstigt wurde, sorgte DJ Geri Pichler im Party-Pilz für die passende musikalische Oktoberfest-Atmosphäre. Bis spät in die Nacht feierten die Besucher ein ausgelassenes Fest und bewiesen auch echten Sportsgeist beim Feiern.