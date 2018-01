OVS will 30 Charles-Vögele-Filialen schließen

Der italienische Modekonzern OVS, der 2016 den angeschlagenen Textilhändler Charles Vögele übernommen hat, baut derzeit die österreichischen Vögele-Shops um und will hierzulande mit seinem Fast-Fashion-Konzept Fuß fassen. Dabei wird auch das Filialnetz zusammengestutzt: In den nächsten sechs Monaten sollen österreichweit rund 30 Charles-Vögele-Geschäfte geschlossen werden.

Wie viele OVS-Shops künftig neu dazu kommen, hänge davon ab, wie sich die Geschäfte hierzulande entwickeln. Insgesamt werde es aber weniger Filialen geben. “Bisher wurden vier Filialen geschlossen”, sagte Sprecherin Saskia Wallner am Freitag zur APA. In den kommenden Monaten sollen 30 weitere folgen. Wie viele Mitarbeiter dadurch abgebaut werden oder in neuen OVS-Geschäften unterkommen können, sei noch nicht fix. Zurzeit gibt es in Österreich noch 125 Charles Vögele Standorte mit rund 950 Mitarbeitern. “Es wird versucht, eine sozial verträgliche Lösung zu finden”, so Wallner.