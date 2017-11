Ovationen für "Under Siege" von Yang Liping in St. Pölten

Mit "Under Siege" hat die chinesische Starchoreografin Yang Liping den bemerkenswerten Versuch unternommen, chinesische Tradition und zeitgenössische Ausdrucksmittel zu einer humanitären Message zu verknüpfen. Im Festspielhaus St. Pölten ist die Aufführung als Premiere im deutschsprachigen Raum am Sonntagabend mit Standing Ovations bejubelt worden.

Vieles mag den Zusehern an diesem Abend sehr exotisch vorgekommen sein, vieles fremd und unverständlich, und doch folgte man gespannt den Geschehnissen auf der Bühne, die von einer sagenumwobenen Schlacht erzählen, aus der vor zwei Jahrtausenden die Han-Dynastie siegreich hervorgegangen ist. Wesentlichen Anteil an dieser Spannung hat zweifellos die ans Akrobatische reichende, dramaturgisch ausgeklügelte Choreografie mit den effektvollen Kampfszenen, die zwischendurch ein wenig an Kung-Fu-Filme erinnern, aber ebenso die in farbige Opulenz getauchte Ausstattung des Oscar-Preisträgers Tim Yip (“Tiger and Dragons”), dessen Bühnenbild von originellen Scherengehängen und professionellem Lichtdesign dominiert wird.