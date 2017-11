"outstanding artist awards" für Knebl und Weidenholzer

Jakob Lena Knebl, Mona Willi und Anna Weidenholzer sind "außergewöhnlich": Die drei Künstlerinnen gehören nämlich zu den diesjährigen Preisträgern der vom Bundeskanzleramt verliehenen "outstanding artist awards". Insgesamt dürfen sich Künstler und Vereine in zehn Kategorien über eine Auszeichnung freuen. Verliehen werden diese am 7. Dezember im Bundeskanzleramt in Wien.

Kuratorin Jakob Lena Knebl, die sich heuer mit der Ausstellung “Oh…” der Sammlung des Wiener mumok angenommen hat, wird in der Sparte Bildende Kunst prämiert. Cutterin Mona Willi reüssiert wiederum in der Kategorie Film. Sie hat Michael Glawoggers Dokumentarfilm “Untitled”, bei dessen Dreharbeiten der Filmemacher in Afrika an Malaria verstorben ist, fertiggestellt. Und Anna Weidenholzer, die es mit ihrem zweiten Roman “Weshalb die Herren Seesterne tragen” im Vorjahr auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis geschafft hat, erhält die Literatur-Auszeichnung.

Weitere Preisträger in diesem Jahr sind Simon Mayer (Darstellende Kunst), Sudabeh Mortezai (Dokumentarfilm), Anja Manfredi (Künstlerische Fotografie), der Verein rotor (Innovative Kulturarbeit), Künstlerin LIA (Medienkunst), das Designduo Wendy & Jim (Experimentelles Modedesign) sowie Zahra Mani und Reinhold Schmölzer (Musik). Die Preise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Moderiert wird die Verleihungsgala von Mirjam Unger, für die musikalische Untermalung sorgt das Trio Breinschmid-Gürtler-Willeitner.

“Mit dem ‘outstanding artist award’ prämieren wir das Außergewöhnliche, das Herausragende”, so Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ). “Die ausgezeichneten Arbeiten bilden eindrucksvoll das gegenwärtige Kunstschaffen in Österreich ab und zeigen einmal mehr: Kunst verharrt nicht im Status quo. Kunst hat keine Angst und ist der tönende Diskursmotor unsrer Gesellschaft!”