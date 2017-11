"Oumuamua": Unser erster interstellarer Besucher

Forscher sind nicht nur erstaunt über die besondere Form des Asteroiden. Es ist der erste Asteroid, der nicht wie alle zuvor beobachteten Asteroiden aus unserem Sonnensystem stammt, sondern aus den Tiefen der Milchstraße in unser Sonnensystem gelangte. Entdeckt wurde der Asteroid aus den Tiefen des Weltalls als Lichtpunkt, der sich über den Himmel bewegte, am 19. Oktober.

Untersuchungen mit dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile und von anderen Observatorien der Welt zeigten, dass der Asteroid “Oumuamua” vor seinem zufälligen Besuch in unserem Sonnensystem Millionen von Jahren durch den Weltraum gereist ist, so die ESO. Die Ergebnisse der Forscher werden in der Fachzeitschrift “Nature” präsentiert: Demnach handelt es sich bei “Oumuamua” um ein dunkelrotes, langgezogenes metallisches oder felsiges Objekt.