Ottawa im NHL-Conference-Finale wieder in FÃ¼hrung

Marc Method erzielte das zweite Tor für die Senators - © APA (GETTY)

Die Ottawa Senators sind im Conference Finale der National Hockey League (NHL) wieder in Führung gegangen. Die Kanadier fertigten am Mittwoch Titelverteidiger Pittsburgh Penguins in der eigenen Arena dank eines Blitzstarts mit 5:1 ab und liegen in der “best of seven”-Serie mit 2:1 voran. Die Senators können am Freitag neuerlich mit Heimvorteil den nächsten Schritt Richtung NHL-Finale machen.