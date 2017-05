Ottawa gewann NHL-Conference-Finalauftakt gegen Penguins

Großen Anteil am Sieg der Senators hatte Goalie Anderson - © APA (AFP/Getty)

Die Pittsburgh Penguins haben am Samstag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) das erste “best of seven”-Finalspiel der Eastern Conference gegen die Ottawa Senators daheim 1:2 nach Verlängerung verloren. Jean-Gabriel Pageau (15.) und in der “Overtime” Bobby Ryan (65.) sicherten den Kanadiern den Sieg gegen den Titelverteidiger, Jewgeni Malkin hatte für die Penguins ausgeglichen (55.).