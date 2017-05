Ottawa erzwang in NHL Entscheidungsspiel gegen Pittsburgh

Diesmal hatte Ottawa das bessere Ende für sich - © APA (AFP/Getty)

Die Ottawa Senators haben im Finale der Eastern Conference der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ein Entscheidungsspiel erzwungen. Die Senators besiegten am Dienstag in Ottawa Titelverteidiger Pittsburgh Penguins mit 2:1 und stellten in der “best of seven”-Serie auf 3:3.