OSZE warnt vor Verschärfung der Lage in der Ostukraine

Hug zeigte sich besorgt - © APA (AFP)

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat vor einer Verschärfung der Lage im Kriegsgebiet Ostukraine gewarnt. In der vergangenen Woche hätten die Verstöße gegen die Waffenruhe um 25 Prozent zugenommen, sagte der Vizechef der OSZE-Mission, Alexander Hug, am Donnerstag in Kiew.