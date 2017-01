OSZE-Vorsitzender Kurz schließt Besuch in der Ostukraine ab

Kurz unterwegs als OSZE-Vorsitzender - © APA (BMEIA/Dragan Tatic)

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) schließt am Mittwoch seinen ersten Besuch als OSZE-Vorsitzender in der Ostukraine ab. In der Schwarzmeerstadt Mariupol wird er von Österreich finanzierte humanitäre Projekte besuchen, darunter eine Wasseraufbereitungsanlage und ein Caritas-Ärzteprojekt. Erst im Dezember hatte die Bundesregierung zwei Millionen Euro für die Ukraine beschlossen.