OSZE verlängerte Mission an russisch-ukrainischer Grenze

Die OSZE-Beobachtermission an den Kontrollposten Gukowo und Donezk an der russisch-ukrainischen Grenze ist verlängert worden. Das teilte der Ständige Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa am Freitagabend mit. Im Büro des aktuellen OSZE-Vorsitzenden Sebastian Kurz zeigte man sich darüber erfreut. Das Scheitern der OSZE-Mission in der Ukraine sei abgewendet worden.