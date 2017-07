OSZE-Personalkrise überschattet Ministertreffen in Mauerbach

Die tiefen Gegensätze zwischen dem Westen und Russland hemmen seit Jahren die Tätigkeit der Sicherheitsorganisation, deren Beschlüsse Einstimmigkeit erfordern. Seit 2010 hat es keinen OSZE-Gipfel mehr gegeben, die regulären Außenministertreffen zum Jahresende enden seit Jahren ohne gemeinsame Erklärung der 57 Staaten.

Das informelle Treffen in Mauerbach soll dazu dienen, den Dialog zwischen den OSZE-Staaten zu stärken. Durchbruch wird keiner erwartet. “Wenn es gelingen sollte, die Außenminister tatsächlich in informelle Gespräche zu bringen, wäre das für mich ein großartiges Ergebnis”, sagte der Leiter des Hamburger OSZE-Forschungsinstituts CORE, Wolfgang Zellner, im APA-Interview. Selbst in einer ganzseitigen Anzeige in der “Kronen Zeitung” (Sonntagsausgabe), mit der für das Mauerbacher Treffen geworben wurde, hieß es: “Klar ist: ‘Große Würfe’ sind derzeit nicht zu landen.”

Die OSZE hat sich große Verdienste um das Krisenmanagement in der Ukraine erworben, wo sie mit einer mehr als 1000 Personen starken Beobachtermission präsent ist. Dort hat sich die Lage in den vergangenen Monaten aber massiv zugespitzt, und OSZE-Experten warnen vor dem Ausbruch größerer Kampfhandlungen zwischen Armee und pro-russischen Rebellen. “Das ist ein Pulverfass”, sagte der Vizechef der OSZE-Beobachter, Alexander Hug, im APA-Gespräch.

Gerade in dieser schwierigen Situation ist die OSZE durch eine beispiellose Personalkrise gelähmt. Seit Anfang Juli hat sie keinen Generalsekretär mehr, vakant sind auch die drei Topposten des Direktors des Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) sowie der Minderheitenkommissarin und der Beauftragten für Medienfreiheit.

“Mir ist in den letzten 20 Jahren keine Situation erinnerlich, wo alle vier Posten vakant waren”, sagte OSZE-Experte Zellner. Das Personalproblem ist schwer zu lösen, weil mehrere Staaten über Junktimierungen einen guten Deal für sich herausschlagen wollen. Hauptleidtragender ist der Schweizer Diplomat Thomas Greminger, der als künftiger OSZE-Generalsekretär unumstritten ist.

Die vakanten Posten der Medien- und Minderheitenbeauftragten hat Österreich vom deutschen Vorsitz im vergangenen Jahr “geerbt”. Diplomaten zufolge gibt es auch hier zwei Kandidaten, die weitgehend unumstritten sind. Medienbeauftragte soll die isländische Ex-Außenministerin Ingibjörg Solrun Gisladottir werden, während der österreichische Vorsitz überraschend den angesehenen Ex-OSZE-Generalsekretär Lamberto Zannier als neuen Minderheitenkommissar vorgeschlagen hat. Gezankt wird noch um den Chefposten bei ODIHR, dessen Tätigkeit mehreren autoritär regierten Staaten ein Dorn im Auge ist.

Während OSZE-Diplomaten die Bemühungen des österreichischen Vorsitzes um eine Lösung der Personalkrise loben, kam am Wochenende auch scharfe Kritik. Die am gestrigen Sonntag bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE in Minsk wiedergewählte Vorsitzende der OSZE-Parlamentarier, Christine Muttonen (SPÖ), warf Außenminister Kurz vor, seine Tätigkeit zu vernachlässigen. Unter den Mitgliedstaaten seien viele “ungeduldig, weil die OSZE derzeit weitgehend handlungsunfähig ist, der Vorsitzende sich aber lieber mit Wahlkampf beschäftigt”, sagte Muttonen.

Neben Lawrow und Mogherini werden in Mauerbach unter anderem die Außenminister des künftigen OSZE-Vorsitzlandes Italien (Angelino Alfano), der Niederlande (Bert Koenders), Luxemburgs (Jean Asselborn), Polens (Witold Waszczykowski), der Slowakei (Miroslav Lajcak), Ungarns (Peter Szijjarto), der Schweiz (Didier Burkhalter), Schwedens (Margot Wallström) sowie der OSZE-Schwerpunktstaaten Moldau (Andrei Galbur), Armenien (Edward Nalbandian) und Georgien (Michail Dschanelidse) erwartet.

Das um 9.15 Uhr beginnende Treffen (Pressekonferenz 12:30 Uhr) steht unter dem Motto “Vertrauen aufbauen durch Dialog und Kooperation”. Es findet laut dem OSZE-Vorsitz statt “im Kontext einer ernsten Krise in der europäischen Sicherheit”. Zusätzlich zu einem Plenum aller Minister soll es auch zwei Arbeitsgruppen geben zu den Themen Radikalisierung und Extremismus sowie zum “strukturierten Dialog” zwischen West und Ost über mehr Transparenz und Stabilität in militärischen Fragen. Dabei geht es vor allem um Maßnahmen, die Zusammenstöße zwischen Russland und NATO-Staaten verhindern sollen. Der bisherige OSZE-Generalsekretär Zannier hatte sich kürzlich gegenüber der APA “persönlich besorgt” darüber gezeigt, dass die Streitkräfte von NATO und Russland im Baltikum aneinander geraten könnten.

Das Treffen dient der Vorbereitung des regulären OSZE-Ministerrates, der am 7. und 8. Dezember in Wien stattfinden wird. Der informelle Charakter der Zusammenkunft wird durch ihren Ort, das Hotel Schlosspark Mauerbach im Wienerwald, unterstrichen. Mauerbach ist über die Landesgrenzen vor allem wegen der gleichnamigen Kartause bekannt, die im Jahr 1314 von Friedrich dem Schönen gestiftet wurde. Von Joseph II. (1780-90) aufgelöst, war das Ordenshaus später ein Versorgungshaus der Stadt Wien für alte und unheilbar Kranke.

