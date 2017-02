OSZE berichtet von weiteren Kämpfen in der Ostukraine

Ein erneutes Aufflammen der Kampfhandlungen droht - © AFP

Die OSZE hat sich über die Lage in der Ostukraine trotz des neuen Waffenstillstandes pessimistisch geäußert. “Es sieht nicht so gut aus”, sagte Generalsekretär Lamberto Zannier am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters am UN-Sitz in New York. In verschiedenen Gebieten würden weiter vor allem leichte Waffen und manchmal sogar Granaten eingesetzt, was ein Verstoß gegen die Feuerpause sei.