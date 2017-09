Oswald statt Marach im Davis Cup gegen Rumänen

Oswald wird für Verbleib in der Zone kämpfen - © APA

Der Vorarlberger Philipp Oswald ersetzt den Steirer Oliver Marach als Doppelspieler in Österreichs Davis-Cup-Team für das Duell von Freitag bis Sonntag nächster Woche (15. bis 17. September) in Wels. Marach legt nach seinem Ausscheiden am Freitag im Mixed-Halbfinale der US Open eine Pause ein. Die primär für das Einzel einberufenen Spieler sind Dominic Thiem, Sebastian Ofner und Gerald Melzer.