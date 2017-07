Alexandri-Schwestern sind mit der WM zufrieden - © AFP

Anna-Maria und Eirini Alexandri sind zum Abschluss der ersten WM-Woche in Budapest in der freien Synchron-Duett-Kür Neunte geworden. Die Schwestern hatten nach Rang acht im Technik-Bewerb auch in der Vorrunde Rang neun erreicht. “Wir sind mit dieser WM sehr zufrieden. Sowohl im Technik als auch im Free war es ein großer Erfolg für uns und auch für unsere Schwester Vasiliki”, meinte das Duo.