Das kleine Land übernimmt den EU-Vorsitz - © APA (AFP)

Estland übernimmt an diesem Samstag zum ersten Mal den alle sechs Monate wechselnden EU-Ratsvorsitz. Der Baltenstaat will den Schwerpunkt seiner Präsidentschaft auf die Förderung digitaler Technologien setzen. Das gerade einmal 1,3 Millionen Einwohner zählende Land gilt in dem Bereich als Pionier und Vorreiter.