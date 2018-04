Österliche Klänge in der Pfarrkirche Klösterle

Früh aufstehen hieß es am Ostersonntag in Klösterle. Denn um 5 Uhr morgens wurde in der Pfarrkirche die „Nacht der Nächte“, also die Auferstehung Jesu Christi, gefeiert. So versammelten sich die Frühaufsteher vorerst beim Osterfeuer vor der Volksschule, ehe man gemeinsam mit Kerzen zur Kirche zog, um dort von der Harmoniemusik Klösterle empfangen zu werden. Mitgestaltet wurde die Osternacht auch dieses Jahr wieder von Robert Schneider, Barbara Schöbi-Fink und Philipp Schöbi sowie Florian Morscher. Nach dem wuchtigen Halleluja von Händl ging es bei tief winterlichen Verhältnissen zum gemeinsamen Frühstück in das Wirtshaus-Restaurant Engel