Ostern für die ganze Familie in der Alpenstadt Bludenz

Die Wirtschaftsgemeinschaft Bludenz freute sich am Karsamstag über zahlreiche Besucher in der Innenstadt:

Ein Blickfang waren auch heuer die lila Osterhasen, die auf ihrem Rundgang in den Innenstadtgeschäften anzutreffen waren und mit einem süßen Ostergruß Kinderaugen zum Strahlen brachten. In der Rathausgasse spielte die Band „Lou runs the Bases“ auf und lud mit Blues-, Jazz- und Funkklängen zum Verweilen ein. Anziehungspunkt für Groß und Klein waren außerdem die Hasen und Hühner des Kleintierzuchtvereins V11 Bludenz. Im Zelt nebenan bot sich die Gelegenheit eine tolle Osterdekoration für zu Hause zu basteln. Ein weiteres Highlight am Karsamstag war ganz bestimmt das Kinderschminken bei Heim Mode in der Wichnerstraße. Hier verwandelten sich die kleinen Besucher in zauberhafte Figuren.

„Wir freuen uns, mit der Osteraktion einen weiteren Impuls zur Belebung der Innenstadt setzen zu können“, so Hanno Fuchs, Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft Bludenz.