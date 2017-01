Diese war Teil einer Novelle des Urheberrechtsgesetzes, die 2015 vom Nationalrat beschlossen wurde. So sei es nicht zuletzt Ostermayers Verdienst, “dass nun auch die Kunstschaffenden in Österreich für Privatkopien auf neue Medien eine Vergütung erhalten”, so Graninger. Die Gustav-Mahler-Medaille wurde bisher fünf Mal verliehen, zuletzt 2007 an den ehemaligen Leiter der Urheberrechtsabteilung im Justizministerium, Günter Auer.

(APA)