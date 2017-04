Ostergottesdienst in der Pfarrkirche Schruns

Mit Blick auf die brennende Osterkerze, die aus Bienenwachs hergestellt und von den Schrunser Erstkommunionkindern gestaltet worden ist, meinte der Seelsorger: “Sie ist ein Symbol, das die Dunkelheit erhellt.” Er appelierte an die Gläubigen, die christlichen Werte zu leben, zu verteidigen und der nächsten Generation ein Erbe zu hinterlassen, das Freude bereite und Hoffnung mache.

Am Ende der Messe dankte der Seelsorger allen, die in irgendeiner Weise zum Gelingen der Osterfeierlichkeiten in der Pfarrgemeinde beigetragen haben.